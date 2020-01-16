Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый «Боинг»

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины.
Кроме того, министры потребовали «независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами».
8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Самолет летел по маршруту Тегеран — Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. Все они погибли.
Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету. При этом иранская сторона отмечает, что одним из факторов, которые привели к катастрофе, стала усилившаяся напряженность между Тегераном и Вашингтоном.