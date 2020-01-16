Тегеран готов передать Киеву тела погибших украинских пассажиров Boeing 737

Как сообщает Reuters со ссылкой на иранский МИД, тела всех 11 украинцев были опознаны и будут перевезены на Украину 19 января. Зариф сообщил, что готов привлечь украинских экспертов к расшифровке черного ящика сбитого самолета.
Напомним, Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Среди погибших — граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии. Сначала иранские власти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Позднее Тегеран признал вину и заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции. 15 января президент Ирана Хасан Роухани принес извинения за то, что Тегеран не сразу признал свою вину.