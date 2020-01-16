Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности замглавы Совбеза

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — сказано в пояснительной записке к документу.
Таким образом, подразумевается введение изменений в ст. 15 ФЗ «О безопасности».
Ранее в этот день Путин своим указом ввел пост замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу правительства Дмитрия Медведева. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Должность председателя партии «Единая Россия» Медведев сохранил за собой.
В среду, 15 января, Медведев доложил Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить главе государства принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных им в послании Федеральному собранию.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев поблагодарил ушедшее в отставку правительство за работу.
Путин выразил благодарность членам правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.