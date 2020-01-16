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21:57 (мск), источник: Известия

Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, подразумевающий учреждение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом свидетельствует информация в базе данных нижней палаты парламента.

Источник: Известия

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Таким образом, подразумевается введение изменений в ст. 15 ФЗ «О безопасности».

Ранее в этот день Путин своим указом ввел пост замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу правительства Дмитрия Медведева. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Должность председателя партии «Единая Россия» Медведев сохранил за собой.

В среду, 15 января, Медведев доложил Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить главе государства принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных им в послании Федеральному собранию.

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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев поблагодарил ушедшее в отставку правительство за работу.

Путин выразил благодарность членам правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

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