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23:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин узнал о выдвижении в премьер-министры после отставки Медведева

Михаил Мишустин узнал о выдвижении на пост премьер-министра России только после отставки Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, выдвижение в премьеры главы Федеральной налоговой службы (ФНС) удивило высокопоставленных российских чиновников и банкиров, а также самого Мишустина — уважаемого, но малоизвестного технократа. «Он сидел со всеми на послании [Владимира] Путина и узнал обо всем только после отставки Медведева», — сказал источник FT, близкий к Кремлю.

Ранее 16 января стало известно, что Медведев прямо перед своей отставкой с поста премьер-министра России подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Заказ поручено исполнить заводу «Звезда».

Судно, которое станет самым мощным в мире ледоколом, должны сдать в 2027 году.

Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку продолжат исполнять свои обязанности.

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