23:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Мишустин узнал о выдвижении в премьер-министры после отставки Медведева
Михаил Мишустин узнал о выдвижении на пост
По данным издания, выдвижение в премьеры главы Федеральной налоговой службы (ФНС) удивило высокопоставленных российских чиновников и банкиров, а также самого Мишустина — уважаемого, но малоизвестного технократа. «Он сидел со всеми на послании [Владимира] Путина и узнал обо всем только после отставки Медведева», — сказал источник FT, близкий к Кремлю.
Ранее 16 января стало известно, что Медведев прямо перед своей отставкой с поста
Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку продолжат исполнять свои обязанности.