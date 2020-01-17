10:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украина прислушалась к своему премьеру
В Киеве выясняют подлинность скандальных аудиозаписей.
На Украине разразился самый громкий за последние месяцы политический скандал. На анонимном
Записи разговоров людей, голоса которых схожи с голосами Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы Национального банка Якова Смолия, министра экономики Тимофея Милованова и других высокопоставленных чиновников были опубликованы вечером 15 января на зарегистрированном в тот же день
При этом человек с голосом премьера заявляет, что сам не понимает этих причин, называет себя «профаном» и говорит, что нужно придумать
Аппарат главы правительства отреагировал на публикацию этих записей уже через несколько часов после их появления. «Пресс-служба Кабинета министров не имеет никаких подтверждений подлинности
Отметим, что вопрос об отставке премьера был поднят через считаные минуты после появления записи. Публикация первого файла на канале «Как обмануть президента» совпала по времени с заседанием президентской фракции «Слуга народа», и некоторые его участники тут же потребовали поставить на голосование соответствующий вопрос, заявляя, что возмущены словами премьера о президенте. У представителей фракции нет полномочий для отставки премьера, но, как объясняли представители «Слуги народа», голосование задумывалось как «проверочное». То есть оно должно было продемонстрировать, как в президентской партии относятся к идее смены главы правительства.
Трое из них — Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий — вскоре после окончания заседания отправились в здание Кабинета министров, где объявили, что будут добиваться увольнения Гончарука.
Эти парламентарии близки к олигарху Игорю Коломойскому, и, как предположил источник «Ъ», осведомленный о положении дел в офисе украинского президента, скандальные файлы «вряд ли случайно» обнаружили на YouTube как раз во время заседания фракции. «Думаю, публикация записей специально была подогнана под депутатскую встречу. “Группа Коломойского”, вероятно, получила задание распространить компромат на премьера, который демонстрирует исключительную нелояльность по отношению к олигарху и его людям: идет на условия МВФ, который требует быть пожестче с олигархом, занимается ликвидацией разного рода схем не очень честного обогащения, дружит с руководством Нацбанка, который отобрал у Коломойского главный его актив — Приватбанк. Гончарук очень неудобный для Игоря Валерьевича (Коломойского.— “Ъ”) человек, вот от него и пытаются избавиться», — рассказал источник «Ъ». Он предположил, что люди, стоявшие за распространением записи, рассчитывали на то, что Владимир Зеленский будет оскорблен и отправит Гончарука в отставку.
Кроме того, в офисе президента Украины обратили внимание на то, что единственный компромат, который удалось достать на главу правительства, — это, например, не обсуждение коррупционных схем и не свидетельства совершения
«Думаю, те, кто затеял эту историю с “пленками Гончарука”, сыграли против самих же себя. Продемонстрировали, что ненавистный им премьер не замазан ни в каком серьезном деле, а значит, заслуживает доверия. Это очевидный провал той части президентской команды, которая пытается демонстрировать двойную лояльность: быть своей и для Зеленского, и для Коломойского», — подытожил источник «Ъ».
«Абсолютно неукраинские силы пытаются раздуть псевдоскандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство — на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха. Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику в отношении одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который прежде выводились десятки, а может, и сотни миллиардов гривен из украинской
Тем временем сам Гончарук обвинил в публикации записей неназванных врагов действующего президента и его команды. «С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которые хотят, чтобы у нас ничего не получилось. Чтобы у Украины не получилось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», — написал
Алексей Гончарук не стал ни подтверждать, ни опровергать подлинность опубликованных записей. Между тем глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия предположил, что голос на записи действительно принадлежит Гончаруку, но произнесенные им слова впоследствии были смонтированы в те фразы, которые он на самом деле не говорил. «Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж», — заявил депутат.
Члены Верховной рады обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести анализ записей с целью обнаружения признаков монтажа. Кроме того, в направленном в СБУ депутатском запросе говорится о необходимости выяснения того, были ли эти записи добыты законным способом.
Матвей Шиманов, Киев