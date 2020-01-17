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00:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф зачитал два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, передает Reuters.

Источник: AP 2020

Далее руководство всеми процедурами взял на себя председатель Верховного суда Джон Робертс, принеся соответствующую клятву. Все 100 сенаторов дали клятву «осуществлять правосудие в соответствии с конституцией и законами», они будут выполнять функции присяжных заседателей.

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После этого лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл отложил разбирательство до вторника, 21 января.

15 января Палата представителей проголосовала за передачу представления к импичменту Трампа в Сенат 228 голосами против 193. Накануне глава демократов Нэнси Пелоси подписала две статьи импичмента против Дональда Трампа. В Сенате 53 из 100 мест занимают республиканцы, которые поддерживают Трампа. Белый дом убежден, что Сенат оправдает президента.

Поводом для импичмента стала беседа Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем разговора было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. Управляемая демократическим большинством Палата представителей обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.

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Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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