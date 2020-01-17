В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Далее руководство всеми процедурами взял на себя председатель Верховного суда Джон Робертс, принеся соответствующую клятву. Все 100 сенаторов дали клятву «осуществлять правосудие в соответствии с конституцией и законами», они будут выполнять функции присяжных заседателей.
После этого лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл отложил разбирательство до вторника, 21 января.
15 января Палата представителей проголосовала за передачу представления к импичменту Трампа в Сенат 228 голосами против 193. Накануне глава демократов Нэнси Пелоси подписала две статьи импичмента против Дональда Трампа. В Сенате 53 из 100 мест занимают республиканцы, которые поддерживают Трампа. Белый дом убежден, что Сенат оправдает президента.
Поводом для импичмента стала беседа Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем разговора было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. Управляемая демократическим большинством Палата представителей обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса.