Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
23:38 (мск), источник: Известия

Путин включил Мишустина в состав Совбеза России на постоянной основе

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового председателя правительства России Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ как постоянного члена. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 16 января, указе на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. — председателя правительства Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его подписания.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Смена правительства России
 Идёт на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина
Ребенка рубль бережет: как изменится система поддержки семей
Путин внес законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Телеведущая Водонаева резко высказалась о маткапитале
Кудрин назвал главную заслугу Медведева
СМИ: Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Британка печет 3D-торты, которые страшно есть (фото)
Названа причина посадки SSJ-100 на недостроенную полосу в Москве
Миллениалы сочли реальным начало третьей мировой войны
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 212
Новость дня !!! 152
Друзья, с наступающим вас Новым Годом по старому стилю!!! 112
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Новости партнеров
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь