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08:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Собеседники «Ъ» в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез. Более того, ряд собеседников в партии считают, что у Медведева появились новые политические перспективы. Впрочем, окончательной ясности относительно партийного будущего экс-премьера пока нет: в ходе президиума генсовета «Единой России» в четверг партийцы этот вопрос поднимать не стали.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил в четверг в Госдуме, что председатель партии Дмитрий Медведев «остается» на своем посту: «Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем». Однако собеседники «Ъ» в кулуарах президиума не уверены, что в будущем ситуация не может измениться.

Сам Андрей Турчак не стал отвечать на вопрос «Ъ», надолго ли Дмитрий Медведев остается во главе «Единой России».

При этом высокопоставленные партийные собеседники «Ъ» не думают, что их может возглавить новый премьер-министр Михаил Мишустин.

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Позиция зампредседателя Совета безопасности в четверг была зафиксирована в перечне госдолжностей: таким образом, новая работа Медведева не относится к гражданской службе, и юридических препятствий для того, чтобы Медведев оставался во главе партии, нет.

С другой стороны, источник, близкий к Кремлю, считает, что если партия думает об обновлении, то логично, чтобы к выборам в Госдуму у нее появился новый председатель. Другой собеседник «Ъ» предположил, что единороссы могли бы обойтись и без председателя. Еще до послания президента ряд собеседников «Ъ», близких к партии и администрации президента, заявляли, что антирейтинг Медведева влияет и на позиции партии. Отметим, что должность председателя партии оговорена в уставе «Единой России»: ее учреждает председатель Высшего совета партии, а сменить председателя вправе партийный съезд. Полномочия может сложить и сам председатель.

Турчак рассказал, что Дмитрий Медведев беседовал с ним и просил единороссов поддержать кандидатуру Михаила Мишустина во время голосования в Госдуме.

При этом отставка Медведева была неожиданной для единороссов. «Я сам узнал об этом из новостей», — утверждает высокопоставленный депутат.

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О неожиданности отставки говорит и источник «Ъ», близкий к администрации президента. Многие из собеседников «Ъ» склоняются к версии, что само решение об отставке кабинета было принято внезапно и, возможно, было связано с разногласиями при подготовке послания президента.

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Высокопоставленный единоросс в разговоре с «Ъ» заявил, что теперь перед бывшим председателем правительства открываются новые перспективы, так как «негатив, который сопровождал его как председателя правительства, уйдет». «Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», — считает собеседник «Ъ». По его словам, Дмитрий Медведев теперь может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность. «В Совете безопасности он заместитель Владимира Путина», — напомнил собеседник «Ъ».

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что президент оставил Дмитрия Медведева в политическом контуре своей команды.

Эксперт прогнозирует, что в новых условиях Медведев активизирует свою партийную работу, так как его политические перспективы как раз и будут зависеть от результатов «Единой России» на ближайших думских выборах.

«В то же время нельзя исключать, что по итогам конституционной реформы, а она будет достаточно скоротечной, для Медведева откроются и иные карьерные траектории», — заключает эксперт. Политконсультант Леонид Давыдов считает, что Дмитрий Медведев намерен оставаться в политике и в дальнейшем играть в ней значительную роль: «И для партии это точно не хуже, чем было». По мнению Давыдова, наступило время публичной политики, а она непредсказуема:

На тему нападок на Дмитрия Медведева думаю, что те, кто хоронили и хоронят его теперь, знают о его будущем меньше, чем знали раньше.

Андрей Винокуров

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