08:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам
Собеседники «Ъ» в «Единой России» уверены, что новый
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил в четверг в Госдуме, что председатель партии Дмитрий Медведев «остается» на своем посту: «Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем». Однако собеседники «Ъ» в кулуарах президиума не уверены, что в будущем ситуация не может измениться.
При этом высокопоставленные партийные собеседники «Ъ» не думают, что их может возглавить новый
Позиция зампредседателя Совета безопасности в четверг была зафиксирована в перечне госдолжностей: таким образом, новая работа Медведева не относится к гражданской службе, и юридических препятствий для того, чтобы Медведев оставался во главе партии, нет.
С другой стороны, источник, близкий к Кремлю, считает, что если партия думает об обновлении, то логично, чтобы к выборам в Госдуму у нее появился новый председатель. Другой собеседник «Ъ» предположил, что единороссы могли бы обойтись и без председателя. Еще до послания президента ряд собеседников «Ъ», близких к партии и администрации президента, заявляли, что антирейтинг Медведева влияет и на позиции партии. Отметим, что должность председателя партии оговорена в уставе «Единой России»: ее учреждает председатель Высшего совета партии, а сменить председателя вправе партийный съезд. Полномочия может сложить и сам председатель.
При этом отставка Медведева была неожиданной для единороссов. «Я сам узнал об этом из новостей», — утверждает высокопоставленный депутат.
О неожиданности отставки говорит и источник «Ъ», близкий к администрации президента. Многие из собеседников «Ъ» склоняются к версии, что само решение об отставке кабинета было принято внезапно и, возможно, было связано с разногласиями при подготовке послания президента.
Высокопоставленный единоросс в разговоре с «Ъ» заявил, что теперь перед бывшим председателем правительства открываются новые перспективы, так как «негатив, который сопровождал его как председателя правительства, уйдет». «Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», — считает собеседник «Ъ». По его словам, Дмитрий Медведев теперь может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность. «В Совете безопасности он заместитель Владимира Путина», — напомнил собеседник «Ъ».
Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что президент оставил Дмитрия Медведева в политическом контуре своей команды.
«В то же время нельзя исключать, что по итогам конституционной реформы, а она будет достаточно скоротечной, для Медведева откроются и иные карьерные траектории», — заключает эксперт. Политконсультант Леонид Давыдов считает, что Дмитрий Медведев намерен оставаться в политике и в дальнейшем играть в ней значительную роль: «И для партии это точно не хуже, чем было». По мнению Давыдова, наступило время публичной политики, а она непредсказуема:
На тему нападок на Дмитрия Медведева думаю, что те, кто хоронили и хоронят его теперь, знают о его будущем меньше, чем знали раньше.
Андрей Винокуров