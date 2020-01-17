Для внесения поправок в Конституцию дали три месяца

Источник: Пресс-служба Президента России
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что подготовить поправки в такие сжатые сроки проблематично: по их мнению, такая работа занимает не меньше года. Но источник «Ъ», близкий к администрации президента, не исключает, что спешка может быть связана с планами Кремля добавить в Конституцию норму о самороспуске Госдумы — и в таком случае не исключено, что думские выборы пройдут раньше осени 2021 года.
О том, что на разработку поправок отводятся сжатые сроки, сообщила «Ъ» и член рабочей группы, депутат Госдумы (ЕР) Ольга Баталина. «Нужно обсудить точность каждой формулировки. Продумать, например, как развести с точки зрения задач работу палаты регионов Совфеда и Госсовета. Президент попросил провести работу над поправками в сжатые сроки, при этом рассмотреть все предложения, которые будут поступать от членов группы», — сообщила Баталина по итогам состоявшейся в четверг, 16 января, встречи Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
По словам председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, формат всенародного голосования граждан будет обсуждаться на ближайших заседаниях рабочей группы и речь о референдуме точно не идет.
В пятницу, 17 января, в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ состоится первое заседание. «Предположительно, последнее заседание рабочей группы состоится 26 апреля, — сказала “Ъ” член группы, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.— На нем пакет поправок будет передан Владимиру Путину».
Управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай считает, что срок разработки поправок к концу апреля слишком короткий, чтобы подготовить «отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки»:
Работа над ними должна обладать цельной структурой. В этой связи надо собрать не фокус-группу из 75 человек, из которых только человек семь имеют отношение к праву.
При этом, по мнению Юлия Тая, в поправках важно отразить мнение самых разных групп населения — от пианиста до казачества. «Но тексты должны писать профессионалы, и не в результате четырехмесячной спецоперации. На это должны быть потрачены месяцы и годы», — добавил Тай.
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц также считает, что для подготовки предложенной масштабной конституционной реформы необходимо не менее года, чтобы отточить формулировки с привлечением широкого круга экспертов: «Далее необходим период агитации за и против тех или иных поправок, чтобы гражданин мог сформировать свое осознанное отношение к каждой. Без этих условий конституционная реформа может потерять в легитимности».
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что первая и вторая главы Конституции РФ, «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», останутся без изменений — это значит, что поправки могут быть приняты Федеральным собранием, а созывать Конституционное собрание не потребуется.
Напомним, проекты законов о Конституционном собрании неоднократно вносились в Госдуму, однако приняты так и не были. При этом автор одного из них Борис Надеждин считает, что правка Основного закона все равно затронет его первую главу:
Например, Госсовет предлагается включить в систему федеральных органов власти. А в статье 11 перечислено, кто осуществляет федеральную власть в России, и никакого Госсовета там нет.
Источник «Ъ», близкий к администрации президента, утверждает, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму. «В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы», — утверждает собеседник «Ъ»; самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне». Другой источник, близкий к Кремлю, утверждает, что такой вариант возможен, но многое будет зависеть от рейтингов «Единой России».
За все время существования Конституции в нее было внесено четыре поправки — две в 2008 году и две в 2014 году, и все они были приняты в короткие сроки. 11 ноября 2008 года Дмитрий Медведев, будучи президентом, внес в Госдуму поправку об увеличении сроков полномочий президента с 4 до 6 лет и Государственной думы — с 4 до 5 лет. Также он внес законопроект, обязывающий правительство предоставлять ежегодный отчет Госдуме.
21 ноября 2008 года поправки уже были приняты Госдумой, а 31 декабря вступили в силу. 7 октября 2013 года президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции, которые предусматривает объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также расширяют полномочия главы государства по кадровым назначениям в прокуратуре.
22 ноября поправки были приняты Госдумой и 6 февраля 2014 года вступили в силу. Поправки о введении в состав Совета федерации дополнительно представителей РФ, назначаемых президентом РФ и составляющих не более 10% остальных членов Совета федерации, были внесены в Госдуму 7 марта 2014 года группой депутатов в составе 91 человека. 23 мая законопроект был одобрен Думой и 22 июля 2014 года вступил в силу. Сама действующая Конституция была разработана в общей сложности в течение трех месяцев: конституционное совещание работало с 5 июня по 12 июля, а затем с октября по ноябрь 1993 года, после чего 12 декабря 1993 года Основной закон приняли на референдуме.
Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина; Анастасия Реутова, Екатеринбург
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