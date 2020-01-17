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02:58 (мск), источник: ТАСС

На сайте президента Украины разместили петицию об отставке премьер-министра страны

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/ — Ранее на YouTube-канале «Как обмануть президента» были опубликованы аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где премьер Украины Алексей Гончарук назвал себя и президента Владимира Зеленского «профанами» в экономике.

Источник: Reuters

Электронная петиция с предложением уволить премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с его профнепригодностью зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

«В связи с профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти, ее дискредитации уволить Гончарука Алексея Валерьевича с должности премьер-министра Украины», — говорится в тексте петиции.

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Накануне на созданном в среду YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» было опубликовано три аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. «История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к “тупому президенту” Зеленскому», — гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Гончарук якобы также признает, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба.

По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких роликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем пресс-служба кабмина Украины опровергла это. Пресс-служба также заявила, что не располагает информацией о подлинности аудио- или видеозаписей, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой «многих людей» против власти.

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