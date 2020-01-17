02:58 (мск), источник: ТАСС
На сайте президента Украины разместили петицию об отставке премьер-министра страны
КИЕВ, 16 января. /ТАСС/ — Ранее на
Электронная петиция с предложением уволить
«В связи с профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти, ее дискредитации уволить Гончарука Алексея Валерьевича с должности
Накануне на созданном в среду
Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Гончарук якобы также признает, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба.
В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем