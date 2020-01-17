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03:53 (мск), источник: Известия

Пентагон возобновит прерванную подготовку саудовских курсантов

Минобороны США в скором времени возобновит оперативную подготовку курсантов из Саудовской Аравии, приостановленную после стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде 6 декабря 2019 года, которую устроил саудовский подданный. Об этом рассказал официальный представитель минобороны Джонатан Хоффман.

Официальное объявление даты начала обучения для студентов из Саудовской Аравии будет сделано позднее, пишет Reuters. Отмечается, что на следующей неделе министр обороны Марк Эспер должен посетить базу в Пенсаколе, штат Флорида, где проходили стрельбы, и проинформирует руководство базы о планируемых улучшениях в проверке иностранных военнослужащих и изменениях в процедурах безопасности, включая физическую безопасность на базах США.

12 января сообщалось, что более десятка саудовских военнослужащих, проходивших подготовку в США, могут быть высланы из страны.

Эта акция станет результатом проверки после стрельбы на военной базе во Флориде.

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О завершении проверки Пентагона над военнослужащими из Саудовской Аравии стало известно еще 20 декабря. Тогда никаких подробностей, связанных с высылкой солдат, не сообщалось.

6 декабря на базе Пенсакола должны были состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. За час до начала мероприятия началась стрельба.

В результате погибли четыре человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Позднее выяснилось, что стрельбу открыл подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани.

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