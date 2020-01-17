Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
08:46 (мск), источник: Коммерсантъ

США заявили об 11 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января

В результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле 8 января, были ранены 11 американских военных, сообщил Пентагон. Изначально американские власти утверждали, что в результате обстрела никто не пострадал.

Источник: Reuters
Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу в Асаде 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них прошли курс лечения от симптомов сотрясения мозга.
Билл Урбан
представитель Центрального командования США (цитата по Reuters)

Он добавил, что «в качестве меры предосторожности» часть пострадавших отправили на дополнительное обследование. Как ожидается, все солдаты позднее вернутся в Ирак.

Напомним, атака Ирана стала ответом на ликвидацию главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный был убит в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США. Как сообщали СМИ, база с американскими военными в Ираке также подверглась обстрелу 14 января, информации о пострадавших не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ближний Восток: новый виток очень опасной игры
Во время загрузки произошла ошибка.
08:54 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обострение конфликта США и Ирана
 Мишустин высказался о пенсионной реформе
Рейтинг одиозных бизнесменов
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Противникам установления границы с Чечней предъявили обвинения
Эксперты определили главную проблему в сфере ЖКХ
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Сложный ребенок - как понять, где пробелы в воспитании? 387
Многоженство или одна жена+любовница 315
Куда податься? 170
Отменен концерт Марины Нееловой 127
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь