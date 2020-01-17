08:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Россию и Сирию обвинили в нарушении перемирия в Идлибе
Москву и Дамаск обвинили в нарушении перемирия в провинции Идлиб на
«Огорчена новостями о мужчинах, женщинах и детях, погибших в Идлибе (…). Призываю Россию и [сирийского президента Башара] Асада прекратить эти жестокие нападения», — написала Ортагус. При этом глава
16 января сообщалось, что сирийская армия нарушила режим прекращения огня и возобновила военную операцию в Идлибе. Отмечалось, что военные действия идут на
9 января в Идлибе ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной встречи. Также они обсудили решение проблем на Ближнем Востоке. Лидеры заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов.