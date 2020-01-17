Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию и Сирию обвинили в нарушении перемирия в Идлибе

Москву и Дамаск обвинили в нарушении перемирия в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус в своем Twitter.

Источник: AP 2020

«Огорчена новостями о мужчинах, женщинах и детях, погибших в Идлибе (…). Призываю Россию и [сирийского президента Башара] Асада прекратить эти жестокие нападения», — написала Ортагус. При этом глава пресс-службы не привела доказательств своим словам.

16 января сообщалось, что сирийская армия нарушила режим прекращения огня и возобновила военную операцию в Идлибе. Отмечалось, что военные действия идут на юго-востоке провинции. Этот шаг стал ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

9 января в Идлибе ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной встречи. Также они обсудили решение проблем на Ближнем Востоке. Лидеры заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина
Путин выбрал нового премьера. Что о нем известно
США заявили о пострадавших при ударе Ирана по военным базам
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Противникам установления границы с Чечней предъявили обвинения
Эксперты определили главную проблему в сфере ЖКХ
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знак, под которым рождается самый проблемный малыш
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Самая роскошная девушка выставки (10 фото)
Девочкам с этими именами больше всего везет
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь