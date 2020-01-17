Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
10:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента Владимира Зеленского. Это выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, уверен Гончарук.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил Гончарук.

Он назвал Зеленского человеком, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие и который имеет полное право оценивать эффективности каждого члена своей команды.

Гончарук также перечислил результаты работы команды Зеленского за четыре месяца, в том числе подготовку газотранспортной системы к переходу на европейсккие правила и успешные переговоры с Международным валютным фондом.

15 и 16 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» появились несколько аудиозаписей, которые, как утверждаются, были сделаны во время совещаний Гончарука с министром финансов, главой нацбанка Украины и другими высокопоставленными чиновниками.

На них человек с голосом, который приписывают премьер-министру, утверждал, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове, и ему надо объяснять экономические процессы на примере стоимости салата оливье. Себя Гончарук называл профаном в экономике.

После публикации записей Гончарук заявил, что против него лично и правительства развернуты масштабные атаки в СМИ. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести расследование в связи с возможной прослушкой премьера.

Читайте также
 Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина
Путин выбрал нового премьера. Что о нем известно
Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
В Омске установили детскую горку со съездом в дерево
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
Противникам установления границы с Чечней предъявили обвинения
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 213
Новость дня !!! 152
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Снова зашёл -уж простите --- 109
Новости партнеров
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Идея за идеей. Талант конкурсантов оценили
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Дети
Принцесса Шарлотта растет копией отца, удивляя родителей Принц Уильям на фото перепутал себя с собственной дочерью
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь