Премьер-министр Украины подал в отставку

10:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента Владимира Зеленского. Это выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, уверен Гончарук.
«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил Гончарук.
Он назвал Зеленского человеком, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие и который имеет полное право оценивать эффективности каждого члена своей команды.
Гончарук также перечислил результаты работы команды Зеленского за четыре месяца, в том числе подготовку газотранспортной системы к переходу на европейсккие правила и успешные переговоры с Международным валютным фондом.
15 и 16 января на
После публикации записей Гончарук заявил, что против него лично и правительства развернуты масштабные атаки в СМИ. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести расследование в связи с возможной прослушкой премьера.