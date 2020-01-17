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12:53 (мск), источник: Forbes

Bloomberg узнал о встрече Путина с Мишустиным до отставки Медведева

Еще за трое суток до объявления о роспуске правительства Дмитрий Медведев не знал, что его дни на посту премьера «сочтены», пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

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При этом президент Владимир Путин к тому времени уже встречался с Михаилом Мишустиным, который возглавил правительство вместо Медведева, рассказали агентству два собеседника, настоявшие на анонимности из-за обсуждения «чувствительных внутренних тем».

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Спикера Госдумы Вячеслава Володина новость об отставке Медведева застала в тот момент, когда он собрал депутатов для обсуждения планов Владимира Путина изменить Конституцию, пишет агентство, не уточняя источник информации. Bloomberg утверждает, что Володину пришлось ждать, пока официальный представитель правительства в парламенте «помчался» узнавать, достоверна ли эта информация.

Ранее Financial Times со ссылкой на близкий к Кремлю источник писала, что новость о выдвижении Мишустина на пост премьера удивила российских чиновников и банкиров — как и самого Мишустина. «Он понятия не имел, что происходит. Он сидел со всеми на послании [Владимира] Путина и узнал обо всем только после отставки Медведева», — рассказывал собеседник издания.

В своем послании Федеральному Собранию президент предложил изменить госустройство России и закрепить новые нормы в Конституции. Вслед за выступлением Путина премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, а позднее Путин предложил ему должность заместителя председателя Совета безопасности. Премьер-министром Путин с одобрения Госдумы назначил Мишустина, ранее руководившего Федеральной налоговой службой. Западные журналисты и эксперты восприняли отставку правительства Медведева как начало подготовки к транзиту власти.

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Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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