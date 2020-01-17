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 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Хаменеи назвал Великобританию, Германию и Францию марионетками США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал трех европейских участников СВПД — Британию, ФРГ и Францию — не заслуживающими доверия «марионетками» США.

Источник: AP 2020

«Великобритания, Германия и Франция ничего не делают. Они будут служить интересам США. Они марионетки», — заявил Хаменеи, выступая перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводит впервые за восемь лет.

Верховный лидер подчеркнул, что заявления этих стран голословны. Он добавил, что европейцам «не удастся поставить иранскую нацию на колени».

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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