Лавров рассказал, что Хафтар и Саррадж отказываются находиться в одной комнате

Конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлин в воскресенье, 19 января. В ней примут участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Республики Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Файес Аль Саррадж и Халифа Хафтар также приглашены в Берлин. По информации «Аль-Хадас», фельдмаршал ЛНА приглашение принял.
«Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом», — сказал и.о. главы российского МИДа на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
До этого Файес Аль Саррадж и Халифа Хафтар отказались сесть за стол переговоров в Москве 13 января. Ливийские делегации расположились в комнатах на разных этажах. Российским и турецким посредникам пришлось перемещаться между ними.
По словам Лаврова, представители ливийского Правительства национального согласия по итогу подписали соглашение о перемирии. Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, не подписав документ.