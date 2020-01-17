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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров рассказал, что Хафтар и Саррадж отказываются находиться в одной комнате

Россия надеется на сохранение перемирия в Ливии — в том числе, после конференции в Берлине, сообщил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что о диалоге между противостоящими сторонами говорит пока рано. По словам Лаврова, премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файес Аль Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не хотят находиться в одной комнате.

Источник: AP 2020

Конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлин в воскресенье, 19 января. В ней примут участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Республики Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Файес Аль Саррадж и Халифа Хафтар также приглашены в Берлин. По информации «Аль-Хадас», фельдмаршал ЛНА приглашение принял.

«Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом», — сказал и.о. главы российского МИДа на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

До этого Файес Аль Саррадж и Халифа Хафтар отказались сесть за стол переговоров в Москве 13 января. Ливийские делегации расположились в комнатах на разных этажах. Российским и турецким посредникам пришлось перемещаться между ними.

По словам Лаврова, представители ливийского Правительства национального согласия по итогу подписали соглашение о перемирии. Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, не подписав документ.

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