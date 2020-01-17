Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
12Извержение вулкана Таал
14:38 (мск), источник: Интерфакс

ВЦИОМ заметил повышение рейтинга Путина после послания Федеральному собранию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров на пресс-конференции в пятницу, представляя результаты исследования ВЦИОМ, посвященного посланию президента. Он добавил, что доля негативно оценивающих деятельность главы государства, снизилась с 27% до 24%.

Читайте также
Россияне больше захотели жить лучше

По данным опроса, 49% респондентов считают, что президент был убедителен, выступая в ходе послания, противоположной точки зрения придерживаются 8% опрошенных, отметил Федоров.

«В целом больше половины опрошенных, около 60%, полагают, что выступление было интересным», — сказал глава ВЦИОМ, отметив, что противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

«30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России — ИФ) позитивно впечатлило послание», — сказал Федоров.

По его словам, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 15 января. В ходе выступления президент предложил внести пакет поправок в Конституцию, а перед этим вынести эти изменения на «всенародное голосование».

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Медведев: смена правительства не является чем-то особенным
Бывшие подчиненные Мишустина в ФНС рассказали о его привычках
В РПЦ отвергли наличие «проблемы попов на Mercedes»
В Свердловской области нашли изумруд весом в полкило
В США родился щенок цвета лайма (фото)
Максим Галкин оригинально поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Восток против Запада: самое мощное оружие в мире (фото) От танков до межконтинентальных ракет
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Идея за идеей. Талант конкурсантов оценили
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Популярные темы на «Детях»
Многоженство или одна жена+любовница 382
"Путешествие в Рождество " продолжается. 222
Читающие дошколята 150
Отменен концерт Марины Нееловой 140
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Новости партнеров
На коне. Итоги политического года для партии «Единая Россия»
Болезни сердца: заблуждения, которые приводят к смерти
Так выглядят квартиры с потолками 3,5 м
Конец десятилетия. Почему уходящий год можно назвать успешным
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь