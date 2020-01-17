13:21 (мск), источник: РИА Новости
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Руководитель фракции «Единая Россия» и
Как сообщили в
В частности, речь шла о министерстве здравоохранения.
«Это и так называемая оптимизация здравоохранения, которая привела во многих случаях к тому, что медицинская помощь стала менее доступна, особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов, есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества». Он также добавил, что остаются проблемы в системе оплаты труда медицинских работников.
По словам
«Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию. Нам кажется, что по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно», — сказал политик.
Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе министерства труда и социальной защиты.
Он отметил, что деятельность министерства по реализации указов президента трудно признать удовлетворительной.
Он добавил, что депутаты на встрече с Мишустиным также рассказали о большом количестве обращений по вопросам, входящим в компетенцию министерства просвещения.
«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом. Некоторые из этих проблем не решаются годами», — пояснил Неверов.
«Все эти вопросы — это то, о чем нам регулярно пишут и рассказывают на личных приемах граждане, то, что мы слышим в ходе работы от представителей региональных и муниципальных органов власти», — сказал руководитель фракции «Единая Россия».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с Мишустиным высказывали замечания о работе четырех министерств, не уточнив, каких именно.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту