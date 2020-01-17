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13:21 (мск), источник: РИА Новости

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.

Источник: РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.

В частности, речь шла о министерстве здравоохранения.

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«Это и так называемая оптимизация здравоохранения, которая привела во многих случаях к тому, что медицинская помощь стала менее доступна, особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов, есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества». Он также добавил, что остаются проблемы в системе оплаты труда медицинских работников.

По словам вице-спикера Госдумы, прозвучала критика и в адрес министерства культуры. Так, отметил Неверов, недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности.

«Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию. Нам кажется, что по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно», — сказал политик.

Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе министерства труда и социальной защиты.

По мнению единороссов, работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне, сказал Неверов.

Он отметил, что деятельность министерства по реализации указов президента трудно признать удовлетворительной.

Он добавил, что депутаты на встрече с Мишустиным также рассказали о большом количестве обращений по вопросам, входящим в компетенцию министерства просвещения.

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«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом. Некоторые из этих проблем не решаются годами», — пояснил Неверов.

«Все эти вопросы — это то, о чем нам регулярно пишут и рассказывают на личных приемах граждане, то, что мы слышим в ходе работы от представителей региональных и муниципальных органов власти», — сказал руководитель фракции «Единая Россия».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с Мишустиным высказывали замечания о работе четырех министерств, не уточнив, каких именно.

В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. Мишустин в четверг пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.

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