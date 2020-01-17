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14:59 (мск), источник: RNS

МИД Польши завил о «сталинском терроре» после освобождения Варшавы

В 1945 году Красная Армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но при этом поляки не стали свободными из-за «сталинского режима». Об этом говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уважаем жертву солдат, проливших кровь в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и грабежи. Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши», — говорится в сообщении.

Варшава была освобождена 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

Ранее представитель пресс-службы мэрии Варшавы Магдалена Лань сообщила, что в Варшаве не планируют городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации, передавал ТАСС.

Впоследствии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что удивлена решением Варшавы отмечать дату начала Второй мировой войны, но при этом игнорировать дату освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В ответ на это 14 января депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас в той же соцсети предложил отмечать день взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.

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