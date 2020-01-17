14:59 (мск), источник: RNS
МИД Польши завил о «сталинском терроре» после освобождения Варшавы
В 1945 году Красная Армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но при этом поляки не стали свободными
«Мы уважаем жертву солдат, проливших кровь в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и грабежи. Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши», — говорится в сообщении.
Варшава была освобождена 17 января 1945 года, на пятый день
Ранее представитель
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