Макрон об отношениях с Россией: надо двигаться вперед и не ждать решения замороженных конфликтов

Макрон рассказал, что это стало «результатом долгих размышлений». Среди примеров он назвал прошедший саммит в нормандском формате в Париже, а также освобождение военнопленных в конце 2019 года.
«Я вижу, что есть пути для сотрудничества. Есть также и настоящие разногласия, я думаю о том, что происходит в зоне Идлиба и в других местах», — сказал он.
При этом президент добавил, что «Россия захватила Украину», но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы двигаться вперед, «можно ждать долго».
Также он отметил, что его волнует ситуация в сирийском Идлибе, где сейчас проходит военная операция. Президент считает, что необходимо открыть дополнительные гуманитарные коридоры, чтобы избежать дестабилизации региона.
О необходимости сближения с Россией Макрон заявлял в конце августа 2019 года на встрече с послами Франции в других странах. Он подчеркнул, что необходимо «стратегически использовать пути сближения с Россией» и ставить свои условия.
В начале ноября 2019 года президент Франции рассказал в интервью журналу Economist, что Европа больше не может рассчитывать на поддержку США и назвал это «смертью мозга НАТО». Чтобы выйти из кризиса, считает Макрон, европейские страны должны начать восстановление «военного суверенитета» и возобновление диалога с Россией.