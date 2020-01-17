15:11 (мск), источник: РИА Новости
В администрации пермского губернатора начал работать робот-чиновник
УФА, 17 янв — РИА Новости.
«Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуска и записывать на приём в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идёт техническое тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа», — сообщает
«Это первый наш робот, который начал работу в государственном учреждении. Его задача — встречать гостей приветствием и предложить свою помощь. Если человек записан на прием, ему остается только отсканировать свой паспорт и получить у робота пропуск. Это занимает около 6 секунд времени. Если человек не записан, но хочет сейчас попасть на прием к
«Стоимость
С конца ноября 2018 года в одном из краевых МФЦ работает проморобот по имени Хелпер. По данным МФЦ, с марта 2019 года он принял более 25,5 тысячи обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет 1 минуту 10 секунд, благодаря Хелперу каждый администратор экономит примерно 43 минуты в день.