15:55 (мск), источник: Lenta.Ru
С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов
Украинские бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента страны Петра Порошенко
Бизнесмены потребовали с Порошенко 140 миллионов долларов США компенсации. Исковое заявление было зарегистрировано и принято судом в соответствии со всеми необходимыми процедурами.
В ближайшие четыре месяца стороны должны передать все документы, доказательства и требования.
В мае 2019 года совладелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд против
Она якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно будет получить после национализации «Приватбанка». Предположительная сумма сделки оценивалась в 240−250 миллионов долларов.