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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов

Украинские бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала «1+1». Об этом сообщает издание ZN.UA.

Источник: Reuters

Бизнесмены потребовали с Порошенко 140 миллионов долларов США компенсации. Исковое заявление было зарегистрировано и принято судом в соответствии со всеми необходимыми процедурами.

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В ближайшие четыре месяца стороны должны передать все документы, доказательства и требования.

В мае 2019 года совладелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд против экс-президента из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже доли акций телеканала. По словам олигарха, в феврале 2016 года Порошенко «вышел на сделку с Суркисами», однако отказался от нее после разговора с тогдашней главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Она якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно будет получить после национализации «Приватбанка». Предположительная сумма сделки оценивалась в 240−250 миллионов долларов.

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