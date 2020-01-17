18:17 (мск), источник: Коммерсантъ
«От полной самодеятельности стоит воздержаться»
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ провела первое заседание.
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России провела первое заседание. Основная его часть была закрытой для прессы, однако со слов сопредседателей стало понятно, что поправки будут носить не технический характер, а станут полноценной реформой. Также появилась ясность, что изменения не будут сильно выходить за контуры, обозначенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Несмотря на то что рассматриваться будут все поступающие предложения по поправкам, «от полной самодеятельности» рабочей группе все же стоит воздержаться.
Первое заседание рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону страны продлилось около двух часов, при этом открытая для журналистов часть — не более получаса. В ней, в частности, прозвучали выступления трех сопредседателей группы, из которых стали понятны контуры будущих поправок, главы, в которые они будут вноситься, а также правила вступления документа в силу.
«То, что указал президент, — это не технические изменения, это полномасштабная реформа, — объяснила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.— И она касается таких важных элементов жизни общества и государства, когда мы можем говорить, что в ближайшее время произойдет заметное улучшение в жизни российских граждан».
«И здесь я без всяких сомнений могу сказать, что
Ее коллега Андрей Клишас, сопредседатель группы и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству, акцентировал внимание на дискуссии вокруг возможного изменения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в которой говорится, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» и что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Клишас напомнил, что президент России дал разъяснения на этот счет.
Мы и дальше, безусловно, остаемся членами большой европейской семьи, следуя той традиции, которую заложили в текст авторы Конституции 1993 года.
Кроме того, он обратился к журналистам с просьбой «не придумывать за рабочую группу никаких новых положений Конституции». Клишас напомнил, что ранее в СМИ появились публикации о том, что рабочая группа распущена, а также что может быть принята поправка о самороспуске Госдумы.
Третий сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, уточнил, в какие именно главы будут вноситься поправки. Так, по его словам, первая и вторая главы — «незыблемые». «Мы работаем в пределах третьей—восьмой глав закона», — подчеркнул он.
Также Крашенинников разъяснил порядок принятия и вступления в силу новых поправок. Он напомнил, что поправки в третью—восьмую главы Основного закона страны принимаются в порядке федерального конституционного закона. «Рассматривают Дума, Совет федерации, а также субъекты федерации. И дальше в самом законе будет указано, как, в какое время будут вступать в силу вот эти самые поправки», — сказал Павел Крашенинников. По его словам, практика показывает, что такие крупные блоки не вступают в силу с момента публикации, «а всегда есть
По итогам совещания член рабочей группы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил журналистам, что формат народного голосования для обсуждения поправок на сегодняшнем заседании не рассматривался. По его словам, речь шла о других технических моментах. Следующее заседание рабочей группы, по словам Нилова, пройдет 21 января.
Напомним, рабочая группа по формированию предложений о поправках к Конституции была сформирована вечером 15 января, вскоре после послания президента России Владимира Путина. Глава государства предложил целый ряд изменений в Основной закон страны. В частности, он предложил прописать в Конституции полномочия Государственного совета, а также повысить роль парламента в формировании правительства. Также, по мнению Путина, России стоит отказаться от приоритета международного права над Конституцией страны в случае, если международное законодательство влечет за собой ограничения прав и свобод человека на территории страны. Кроме того, Владимир Путин предложил, чтобы руководители силовых ведомств назначались только по итогам консультаций с Советом федерации.
Президент также предложил существенно ограничить полномочия Верховного и Конституционного судов. Он предложил предусмотреть в Конституции полномочия Совета федерации отрешать от должностей судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и в других случаях, предусмотренных законом.
Елена Рожкова, Андрей Винокуров