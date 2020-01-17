18:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Кудрин рассказал о своих ожиданиях по реформам в связи со сменой правительства
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что услышал в первых заявлениях
«Сегодня на первом месте задача большей прозрачности и четкой работы судебной системы и правоохранительных органов. Пока мы не избежали избыточного давления правоохранительных органов, не всегда прозрачная работа с бизнесом, это сохраняется большой проблемой», — сказал он в интервью РБК, объясняя, каких реформ ждет.
По мнению Кудрина, улучшение качества госуправления и стратегического планирования является важной задачей. Он отметил, что в России стратегическое планирование отсутствует, несмотря на решения по нацпроектам. «Пока мы здесь, скажем, еще не навели порядок. А
Кудрин утверждает, что в выступлении нового премьера в Госдуме услышал обнадеживающие вещи. По его мнению, если новое правительство примет меры по поддержке бизнеса, то создаст новые ожидания роста экономики. «Если оно более смело на это пойдет и все поверят в эту модель, то даже опережающе, не дожидаясь завершения всех этих подходов и мер, бизнес смелее пойдет в инвестиции, будет надеяться на будущий спрос», — сказал глава Счетной палаты.
Напомним, 15 января бывший