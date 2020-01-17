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18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин рассказал о своих ожиданиях по реформам в связи со сменой правительства

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что услышал в первых заявлениях премьер-министра России Михаила Мишустина обнадеживающие вещи. Накануне Кудрин сообщал, что со сменой правительства у него появилась надежда на реформы.

Источник: AP 2020

«Сегодня на первом месте задача большей прозрачности и четкой работы судебной системы и правоохранительных органов. Пока мы не избежали избыточного давления правоохранительных органов, не всегда прозрачная работа с бизнесом, это сохраняется большой проблемой», — сказал он в интервью РБК, объясняя, каких реформ ждет.

По словам главы Счетной палаты, от взаимодействия с правоохранительными органами «страдает» сейчас не только бизнес, но и бюджетный сектор.

По мнению Кудрина, улучшение качества госуправления и стратегического планирования является важной задачей. Он отметил, что в России стратегическое планирование отсутствует, несмотря на решения по нацпроектам. «Пока мы здесь, скажем, еще не навели порядок. А вообще-то это важно для достижения реальных прорывов, которые должна сделать наша страна, потому что нам есть в чем догонять всех», — добавил Кудрин. Также глава Счетной палаты считает, что нынешняя модель взаимодействия федерального центра с регионами страдает от избыточной централизации полномочий.

Кудрин утверждает, что в выступлении нового премьера в Госдуме услышал обнадеживающие вещи. По его мнению, если новое правительство примет меры по поддержке бизнеса, то создаст новые ожидания роста экономики. «Если оно более смело на это пойдет и все поверят в эту модель, то даже опережающе, не дожидаясь завершения всех этих подходов и мер, бизнес смелее пойдет в инвестиции, будет надеяться на будущий спрос», — сказал глава Счетной палаты.

Напомним, 15 января бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это произошло спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, в котором была анонсирована конституционная реформа. Президент России Владимир Путин отставку принял, на пост нового премьера он предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Вчера назначение Мишустина согласовала Госдума.

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