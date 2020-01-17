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19:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Оппозиционерам тут не место

В Госдуме доработают законопроект о ликвидации партий, оскорбляющих власть.

Источник: Reuters

Законопроект внесен вечером 16 января депутатами Госдумы от «Единой России» Евгением Марченко, Валентином Субботом и Гаджиметом Сафаралиевым. Спустя несколько часов после разговора «Ъ» с господином Сарафалиевым о деталях инициативы авторы отозвали законопроект.

Как пояснил «Ъ» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, инициатива не была согласована. Он рекомендовал коллегам соблюсти принятую процедуру, сперва обсудив проект на координационном совете при фракции. Господин Сафаралиев позже отметил, что законопроект будет «расширен». Евгений Марченко сказал «Открытым медиа», что в доработанной версии документа планируется «почетче» прописать механизмы контроля над финансированием партий: «Если в безналичном расчете все видно и понятно, то с наличными деньгами пока не ясно: вот приходит человек в посольство, а там ему денег на выборы дают или на еще что-то».

Законопроект предполагал правки в закон «О политических партиях».

В частности, в ст. 8 предлагается указать, что деятельность партий не должна «умалять авторитет государства, государственных символов и институтов на международной арене».

Уточняется, что речь идет о «явном неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим в России государственную власть».

Депутаты также хотят дополнить ст. 30, которая запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных государств, граждан и юрлиц, международных организаций или организаций с иностранным капиталом (более 30%), НКО—иностранных агентов и НКО, получавшим финансирование по всем выше перечисленным пунктам.

Авторы законопроекта предлагают считать сам факт получения таких пожертвований основанием для ликвидации партии.

Партия и по действующим правилам в течение месяца должна вернуть иностранные пожертвования либо перечислить их в федеральный бюджет. Сейчас за невыполнение этого требования Минюст вправе приостановить работу партии и, если нарушения так и не устранят, вынести вопрос о ее ликвидации. КоАП за использование иностранных пожертвований предусматривает для партии штраф размером 100−200 тыс. руб. Правками в ст. 41 депутаты наделяют ВС правом ликвидировать партию по новым требованиям: из-за неуважения к власти и получения иностранных пожертвований.

При этом в законопроекте не указано, кто должен устанавливать факт неуважения к власти и будет ли эта норма коррелировать с одноименной статьей кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Сейчас закон позволяет Верховному суду ликвидировать партию за длительное неучастие в выборах, недостаточное количество региональных отделений или членов партии, а также в случае, если структурные подразделения партии созданы или действуют не на территориях или созданы или действуют в органах власти, вооруженных силах РФ, правоохранительных и других госорганах, а также в государственных и негосударственных организациях.

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Вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений и неоднократное непредоставление в Минюст обновленных сведений, необходимых для внесения в реестр юрлиц также может стать основанием для ликвидации партии Верховным судом. Если партия допустила другие нарушения, указанные в законе «О политических партиях» (а также если нарушила Конституцию и любые федеральные законы), Минюст сначала обращается к партии с письменным требованием устранить нарушения в определенный им срок. Если требования не были выполнены, Минюст обращается в суд за приостановлением деятельности партии. Если в установленный срок (до шести месяцев, в зависимости от решения суда) партия не выполняет требования Минюста, это становится основанием для ликвидации партии.

В пояснительной записке сказано, что документ разработан «для ограничения деятельности оппозиционных политических партий», ведущих «антироссийскую пропаганду за рубежом».

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По мнению авторов, оппозиционеры «дискредитируют государственный режим и органы публичной власти»: «Многие российские оппозиционеры, не набрав достаточного количества голосов на федеральных и региональных выборах, поехали в Европу к своим финансовым спонсорам и фактическим руководителям и теперь проводят на Западе конференции, форумы, делают дискредитирующие заявления в адрес руководства страны и грозятся взять власть на следующих выборах», — говорится в пояснительной записке.

В качестве примера авторы приводят партию «Яблоко», призывающую «к полной смене власти и государственной политики в России», в том числе к пересмотру вхождения Крыма в состав России. Правки в закон о партиях авторы законопроекта называют «превентивной мерой по предотвращению дальнейшего очернения России на международной политической арене».

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил «Ъ», что партия никогда не получала деньги из-за рубежа.

Введение в закон о партиях нормы о неуважении к власти он назвал продолжением «очень опасной игры», начатой с принятием одноименного закона.

Председатель другой оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов сказал «Ъ», что авторы законопроекта «раскрашивают картинку еще более красочного падения России в пропасть». Он предположил, что законопроект не примут: «Владимиру Путину не требуется такая вещь. А эти ребята пытаются угодить ему и поймать мысль».

Гаджимет Сафаралиев в разговоре с «Ъ» подчеркнул, что у него и коллег претензии не столько к «Яблоку», сколько к его отдельным представителям.

Он объяснил, что своим законопроектом они не призывают ликвидировать «Яблоко», а хотят сделать систему финансирования партий более прозрачной.

На вопрос, будет ли закон касаться партии ПАРНАС, он ответил: «Речь о принципах, а не конкретных личностях и партиях». Господин Сафаралиев утверждает, что инициатива не согласовывалась «с Кремлем или какими-то другими госорганами», а родилась в ходе обсуждения проблемы авторами. Депутат добавил, что не против поправок к законопроекту при условии сохранения его концепции.

Андрей Исаев в разговоре с «Ъ» заявил, что пока о судьбе законопроекта говорить рано, поскольку не было обсуждения. Отметим, что, как правило, большинство законопроектов «Единой России» перед внесением должны пройти через внутрифракционный фильтр. Отсутствие одобрения снижает вероятность прохождения инициативы.

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Законопроект разрабатывался под влиянием тренда на суверенизацию, заданную президентом в послании, сказал «Ъ» политолог Евгений Минченко. По его мнению, это связано «в том числе с инициативой запрета кандидату в президенты когда-либо иметь иностранное гражданство или вид на жительство». Политтехнолог Сергей Поляков сказал «Ъ», что законопроект вписывается в концепцию подготовки властей к выборам депутатов Госдумы в 2021 году: «Это попытка оградить политическую систему от влияния извне: все каналы финансирования оппозиции внутри страны практически перекрыты, и они могут рассчитывать на серьезные вливания только из-за рубежа, да и форумы оппозиции проводятся преимущественно за границей».

Политолог Константин Калачев назвал инициативу «желанием отдельных депутатов выслужиться». По его мнению, они поторопились «продемонстрировать лояльность и патриотизм на фоне слухов о возможности досрочных выборов в Госдуму».

Электоральный юрист Роман Смирнов сказал «Ъ», в последнее время Минюст и Верховный суд ограничивают деятельность партий за длительное неучастие в выборах. Он также отметил, что еще не было историй, когда бы партии обвиняли по пункту о нарушении прав и свобод граждан, к которому авторы проекта предлагают добавить неуважение к власти: «При этом мы знаем о многих неоднозначных судебных решениях по делам об оскорблении госсимволов. Куда ведет законопроект с аналогичным запретом для партий, если только ленивый не говорит о кризисе партийной системы?» Проблема иностранного финансирования, по его мнению, «ушла в прошлое» из-за тщательных проверок.

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