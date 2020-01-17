20:03 (мск), источник: ТАСС
Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране
Госсекретарь США заявил, что Вашингтону необходимо «провести оценки того, как все разыграется».
«Нам нужно провести оценки того, как это все разыграется», — сказал шеф американской дипломатии. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторых перестановок, которые имеют место в российском правительстве», — констатировал он.
После оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку. Он добавил, что считает это решение правильным в контексте предложенных главой государства изменений в конституцию. Путин отставку кабмина принял, назначил Медведева и. о. премьера и выдвинул на пост нового председателя правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.