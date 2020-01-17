20:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать отставку Алексея Гончарука с поста
Глава государства решил «дать премьеру шанс».
Зеленский настаивает на необходимости найти «слабые звенья в правительстве и заменить их», однако против отставки всего кабинета, так как не время раскачивать страну экономически и политически.
Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.
Окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.