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22:22 (мск), источник: РИА Новости

Украина намерена уменьшить напряженность в отношениях с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с РФ предлагаются в рамках проекта стратегии национальной безопасности Украины, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского президента.

Источник: Офис Президента Украины

По данным пресс-службы, Совет национальной безопасности и обороны в пятницу рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.

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«Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер “Крым — это Украина”. Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данное заседание имеет консультативно-совещательный характер и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения. «И после этого мы встретимся и утвердим документ», — цитирует Зеленского пресс-служба.

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Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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