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00:44 (мск), источник: РИА Новости

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.

Источник: РИА Новости

«Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений», — приводит кабмин ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.

«Правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения. С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах», — говорится в телеграмме.

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