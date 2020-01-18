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08:26 (мск), источник: РИА Новости

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Источник: РИА Новости

По данным СМИ, обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма, которые сейчас исполняет Голодец, могут перераспределить между другими вице-премьерами.

Кроме того, источник РБК в правительстве подтвердил появившуюся в газете «Ведомости» информацию, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить Антона Силуанова на должности первого вице-премьера.

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И. о. зампреда Татьяна Голикова сохранит свой пост, рассказали три собеседника РБК, близкие к кабмину. По их словам, она будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в сфере социальной политики.

В среду Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Премьер-министр сделал это после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституцию страны.

Президент предложил должность премьера главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума и Путин подписал указ о назначении.

Главой ФНС стал Даниил Егоров.

О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.

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