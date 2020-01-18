08:26 (мск), источник: РИА Новости
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности
По данным СМИ, обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма, которые сейчас исполняет Голодец, могут перераспределить между другими
Кроме того, источник РБК в правительстве подтвердил появившуюся в газете «Ведомости» информацию, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить Антона Силуанова на должности первого
И. о. зампреда Татьяна Голикова сохранит свой пост, рассказали три собеседника РБК, близкие к кабмину. По их словам, она будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в сфере социальной политики.
В среду Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Президент предложил должность премьера главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума и Путин подписал указ о назначении.
Главой ФНС стал Даниил Егоров.
О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.