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03:09 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

«В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа. Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», — рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Он признал, что теперь после остановки разработок «уйдут годы на восстановление», и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается.

В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса «воздух — земля».

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Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил факт разработки гиперзвукового оружия.

Единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием, — Россия. В прошлом году президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

В октябре 2019 года Путин отметил, что что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в России будет уже более новое оружие, ученые работают над этим.

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