02:51 (мск), источник: РИА Новости
В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление
Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.
«Если мы говорим о юридической стороне,
При этом он отметил, что до Рады заявление не дошло. «Возможно, он (Гончарук) передал заявление президенту, однако в Верховную Раду оно не поступало», — добавил Разумков.