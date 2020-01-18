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02:51 (мск), источник: РИА Новости

В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было «политическим жестом».

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение.

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Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.

«Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление в Верховную Раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал это предложение, то премьер обратился бы в Раду с соответствующим заявлением, что он будет слагать с себя полномочия», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он отметил, что до Рады заявление не дошло. «Возможно, он (Гончарук) передал заявление президенту, однако в Верховную Раду оно не поступало», — добавил Разумков.

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 Премьер Украины написал заявление об отставке
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