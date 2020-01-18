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15:27 (мск), источник: ТАСС

В МВБ США утверждают, что Россия попытается вмешаться в выборы в 2020 году

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ожидает, что Россия якобы попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут в ноябре, утверждал в пятницу и.о. главы этого ведомства Чед Вулф.

Источник: Reuters

«Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять раздор в обществе и подорвать наши демократические институты», — сказал он, выступая на конференции по внутренней безопасности в Вашингтоне.

Он добавил, что федеральное правительство США с 2016 года принимает меры с целью гарантировать безопасность избирательного процесса в стране.

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«Позвольте мне четко заявить: мы готовы, — утверждает и.о. главы МВБ. — Что еще важнее, готовы государственные чиновники и чиновники на местах, которые занимаются организацией наших выборов. Мы работаем с нашими федеральными партнерами, чтобы занимающиеся выборами ключевые должностные лица получали информацию и средства, необходимые им для борьбы с российским вмешательством». При этом, по версии Вулфа, обеспечение «безопасности на 100% просто нереалистично».

И.о. главы МВБ также выделил киберугрозы со стороны Китая и Ирана.

«Посредством кибершпионажа и других видов деятельности, влияющих на наше экономическое процветание и интеллектуальную мощь, он [Китай] предпринимает долгосрочные общегосударственные усилия по созданию угрозы и подрыву Соединенных Штатов, — считает и.о. министра. — В то время как мы ценим наше партнерство с Пекином в целях содействия глобальному процветанию, мы работаем над тем, чтобы привлечь опасных субъектов в Китае к ответственности за их злонамеренную деятельность». Говоря о потенциальной кибератаке на США со стороны Ирана, Вулф вновь заявил, что в настоящее время «не существует конкретной, заслуживающей доверия угрозы».

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2 октября 2019© Ньюстюб
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