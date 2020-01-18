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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

Источник: РИА Новости

«Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал он на Facebook.

Премьер также отметил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Накануне Гончарук заявил, что подает в отставку, но Зеленский отказался принять ее. На встрече с премьером он выразил готовность предоставить кабмину шанс, а в числе первоочередных задач назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.

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Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого занимал пост замглавы офиса президента.

Политический скандал на Украине

На днях на Украине разразился скандал из-за появившегося на YouTube аудиоролика с записью, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». Но при этом он признал, что и сам «полный профан в экономике».

Публикацию аудио Гончарук счел происками недоброжелателей.

Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

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