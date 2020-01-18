11:15 (мск), источник: РИА Новости
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
«Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал он на Facebook.
Премьер также отметил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.
Накануне Гончарук заявил, что подает в отставку, но Зеленский отказался принять ее. На встрече с премьером он выразил готовность предоставить кабмину шанс, а в числе первоочередных задач назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого занимал пост замглавы офиса президента.
На днях на Украине разразился скандал
Публикацию аудио Гончарук счел происками недоброжелателей.
Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.