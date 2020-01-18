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13:12 (мск), источник: РИА Новости

МИД призвал ООН и ОБСЕ дать оценку украинскому закону об образовании

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать оценку украинскому закону «Об общем среднем образовании» и продолжающейся дискриминации русского языка на Украине.

Источник: РИА Новости

«С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы “обеспечить необходимый баланс” в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — говорится в комментарии российского МИД.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законом право получать образование на родном языке на протяжении всего времени обучения в средней школе имеют только представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а затем время преподавания на украинском постепенно увеличивается с 20 до 60 процентов к девятому классу. При этом для русскоговорящих детей эта доля еще выше — не менее 80 процентов после пятого класса. Помимо русского, под эти меры попадают еще белорусский язык и идиш.

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«Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — заключили в МИД.

Верховная рада приняла закон «О полном общем среднем образовании» 17 января. Его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Кроме того, с осени 2017 года на Украине действует закон «Об образовании», в соответствии с которым учиться на языках нацменьшинств можно в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно изучать только как отдельную дисциплину. Венецианская комиссия отмечала, что этот закон не предлагает решений для языков, которые не входят в число официальных языков ЕС, в том числе для русского — как «наиболее широко используемого негосударственного языка», и это говорит о дискриминации.

Сейчас на Украине насчитывается около 200 русских школ, c сентября все они должны стать украиноязычными.

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