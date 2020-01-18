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14:29 (мск), источник: РИА Новости

На Украине оценили последствия контракта с Россией на транзит газа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Источник: РИА "Новости"

«Если б мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от “Нафтогаза”. — Прим. ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в четыре раза», — написал он.

Тем не менее из-за «Турецкого потока» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год, добавил Макогон. Больше всего, по его словам, от этого пострадала Молдавия, лишившаяся практически всей транзитной выручки.

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«Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно пять миллионов в сутки), но и он может скоро прекратиться, если “Газпром” начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии», — отметил Макогон.

Транзитное соглашение

«Газпром» и «Нафтогаз» вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.

Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а «Газпром» выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.

Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от «Нафтогаза» завершилось 1 января.

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