Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
50Взгляд на свободу
18:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша составила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

МИД Польши опубликовал в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. Как утверждает министерство, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей.

В список вошли картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Портрет Иоганна фон Шварцвальдта» Ганса Гольбейна, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Диптих зимних полей» голландского художника XV века.

В заявлении польского МИДа говорится, что «специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России».

«Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь», — добавили в МИД.

Читайте также
От массового захоронения следы карателей SS ведут в ЦРУ и к президенту Латвии

Напомним, поводом для ухудшения российско-польских отношений стало высказывание президента РФ Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском, занимавшем пост посла Польши в Берлине в 1934—1939 годах.

Президент России назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей» и напомнил, что во время переговоров с Адольфом Гитлером польский посол обещал построить в Варшаве памятник в его честь за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.

После этого президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную поездку на Всемирный форум памяти холокоста (World Holocaust Forum) в Израиле из-за присутствия на нем Владимира Путина.

В Польше могут принять закон против российской трактовки истории
Во время загрузки произошла ошибка.
13 января© Ньюстюб
 Мишустин высказался о пенсионной реформе
Рейтинг одиозных бизнесменов
Путин: всем ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Президент назвал уродами выступающих против поддержки семей
Российские хоккеисты разгромили Канаду на юношеских ОИ
По затопленным улицам в Австралии плавала акула
В ПФР рассказали, как увеличат пенсии
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней» Давно выросший из статуса секс-символа для подростков в актера, за карьерой которого интересно следить, Паттинсон рассказал о полученных на съемках «Маяка» синяках, адреналиновой зависимости и новом Бэтмене
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Почему Рамзан Кадыров принял сложное карьерное решение
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
20 лет спустя. Россияне честно ответили, довольны ли жизнью
Gnezdo.ru
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
Леди
Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером Влюбленные встречались три года.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь