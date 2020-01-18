?? culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.— Ministry of Foreign Affairs ?? (@PolandMFA) January 18, 2020
⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in ??.
⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK
18:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша составила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР
МИД Польши опубликовал в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. Как утверждает министерство, польская культура «понесла огромные потери»