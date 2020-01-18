Путин: всем ветеранам войны к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

16:29 (мск), источник: ТАСС
Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.
«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла», — сказал глава государства.
Закон «О ветеранах» был подписан 12 января 1995 года, главной задачей которого было определение почетного статуса ветеранов Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, а также систематизация мер социальной поддержки для них.
К ветеранам Великой Отечественной войны относят ее участников (как непосредственно воевавших на фронте, так и служивших в тыловых частях), тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Особо защищаемой категорией являются инвалиды ВОВ. К ветеранам ВОВ приравнены члены семей погибших на фронте, совершеннолетние и несовершеннолетние узники концлагерей. Не региональном уровне могут вводиться льготы для такой группы граждан, как дети войны (родившиеся в 1941—1945 годах).
Согласно последним опубликованным данным Пенсионного фонда РФ, всего по состоянию на 1 апреля 2019 года в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Из них инвалидов, участников войны — 75 495 человек,
В декабре 2019 года
Пенсионный фонд РФ выплачивает ветеранам повышенные или двойные пенсии, а также дополнительные выплаты. После индексации 1 января 2020 года средний доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны достиг 39,9 тыс. и 46,5 тыс. рублей соответственно. Отдельные надбавки полагаются для Героев Советского Союза, а также награжденных орденами Славы, Ленина, Трудовой славы.
Помимо федеральных существуют еще региональные и праздничные надбавки. Ветеранам могут доплачивать компенсировать проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг, капремонт, или же делать эти услуги для них бесплатными.
7 мая 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». С даты его подписания жилье получили 308 тыс. ветеранов, в 2019 году — более 2,2 тыс. Всего на эти цели было выделено 330 млрд рублей.