17:15 (мск), источник: РИА Новости
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в
В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается.
На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: «Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок». По его словам, самое главное — противопоставить любым попыткам
После этого Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному Собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми.
«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди.