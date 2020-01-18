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21:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Ливийская нефтяная корпорация объявила форс-мажор

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила, что объявляет форс-мажор в связи с блокированием экспорта нефти из нескольких портов.

Источник: AP 2020

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) и охрана нефтяных объектов в центральном и восточном регионах страны дали поручения руководствам «дочек» NOC прекратить экспорт из портов Брега, Рас-Лануф, Харига, Зуейтина и Сирта. Это приведет к потере производства на 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневным финансовым потерям в размере около $55 млн.

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Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила озабоченность в связи с планом по приостановке добычи нефти в Ливии. Она предупредила о последствиях этого решения.

Ранее сообщалось, что нефтяные терминалы на востоке Ливии закрываются. Из-за этого экспорт ливийской нефти может сократиться практически вдвое, сейчас он составляет около 1,3 млн баррелей в день.

Объекты были закрыты на территориях, подконтрольных ЛНА. По информации источников, к закрытию портов призывали представители местных племен в знак протеста против действий Правительства национального согласия (ПНС).

19 января в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии. На саммит приглашены представители обеих сторон конфликта: председатель ПНС Файез Аль Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар.

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