21:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Ливийская нефтяная корпорация объявила форс-мажор
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила, что объявляет
Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) и охрана нефтяных объектов в центральном и восточном регионах страны дали поручения руководствам «дочек» NOC прекратить экспорт из портов Брега,
Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила озабоченность в связи с планом по приостановке добычи нефти в Ливии. Она предупредила о последствиях этого решения.
Ранее сообщалось, что нефтяные терминалы на востоке Ливии закрываются.
Объекты были закрыты на территориях, подконтрольных ЛНА. По информации источников, к закрытию портов призывали представители местных племен в знак протеста против действий Правительства национального согласия (ПНС).
19 января в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии. На саммит приглашены представители обеих сторон конфликта: председатель ПНС Файез Аль Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар.