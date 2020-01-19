Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
14:41 (мск), источник: РИА Новости

Новую форму космических войск США высмеяли в Сети

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новая форма космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети.

Изображение обмундирования было опубликовано в Twitter космических сил. Пользователи признали форму «ужасающе веселой», поскольку цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для леса.

Читайте также
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США

Другие комментаторы выразили любопытство, зачем камуфляж вне Земли и какой вообще смысл в космических силах.

Один из комментаторов отметил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги «Звездные войны».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», — подытожил один из пользователей.

Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.

О создании космических войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.

Читайте также
В Сенате прошли слушания о создании Космических войск США
Во время загрузки произошла ошибка.
12 апреля 2019© Ньюстюб
 Премьер Украины написал заявление об отставке
'Поаккуратней, но лучше честно'. Что предлагает стране Мишустин
Медведев объяснил решение об отставке правительства
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Что можно, а что нельзя делать с крещенской водой
Отец Нурмагомедова назвал условия реванша Хабиба и Конора
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC
Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней» Давно выросший из статуса секс-символа для подростков в актера, за карьерой которого интересно следить, Паттинсон рассказал о полученных на съемках «Маяка» синяках, адреналиновой зависимости и новом Бэтмене
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 173
Снова зашёл -уж простите --- 134
Это Россия , Детка . 128
Воспитание ремнем 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Будут кардинальные перемены: Мессинг о РФ в 2020г.
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Леди
Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером Влюбленные встречались три года.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь