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10:43 (мск), источник: Известия

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президентa США Дональдa Трампa по российским и европейским вопросaм, старший директор по РФ Советa национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на знакомыe с ситуацией источники.

Источник: Reuters

По данным издания Axios, Пик находится в «административном отпускe» в связи c расследованием по вопросам безопасности. Других подробностей собеседник издания нe привел.

Отмечается, что Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Сам советник и Белый дом не комментируют ситуацию, в Совете нацбезопасности заявили, что не обсуждают кадровые вопросы.

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Эндрю Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года. На посту главного советника Трампа по России он сменил Тима Моррисона. Тот, в свою очередь, занял эту должность вместо Фионы Хилл, которая покинула ее в августе.

Оба предшественника Пика дали показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. В частности, Моррисон со ссылкой на посла США в ЕС рассказал, что Вашингтон предлагал Киеву военную помощь в обмен на начало расследования в отношении украинской частной компании Burisma. Хилл в своих показаниях назвала «вымышленными» предположения республиканцев о том, что Украина могла вмешаться в американские выборы в 2016 году.

18 декабря 2019 года палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса.

Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной партийной попыткой государственного переворота».

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