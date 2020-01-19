Главного советника Трампа по России отстранили от работы

По данным издания Axios, Пик находится в «административном отпускe» в связи c расследованием по вопросам безопасности. Других подробностей собеседник издания нe привел.
Отмечается, что Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Сам советник и Белый дом не комментируют ситуацию, в Совете нацбезопасности заявили, что не обсуждают кадровые вопросы.
Эндрю Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года. На посту главного советника Трампа по России он сменил Тима Моррисона. Тот, в свою очередь, занял эту должность вместо Фионы Хилл, которая покинула ее в августе.
Оба предшественника Пика дали показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. В частности, Моррисон со ссылкой на посла США в ЕС рассказал, что Вашингтон предлагал Киеву военную помощь в обмен на начало расследования в отношении украинской частной компании Burisma. Хилл в своих показаниях назвала «вымышленными» предположения республиканцев о том, что Украина могла вмешаться в американские выборы в 2016 году.
18 декабря 2019 года палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса.
Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.
Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной партийной попыткой государственного переворота».