13:22 (мск), источник: РИА Новости
Медведев объяснил, почему правительство ушло в отставку
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший
«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на
«За новейшую историю России это было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода и даже царского периода, но скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — рассказал
По словам Медведева, с точки зрения организации и задач, которые решались, это было исключительно важное и сложное время. Тем не менее, добавил бывший премьер, учитывая условия кризиса и санкции, он доволен работой кабмина, члены которого должны были в этих сложных условиях удержать макроэкономическую стабильность.
«Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен. <…> В начале инфляция выросла до 13, до 15%. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального Банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет 3%. <…> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <…> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 12-м году, и затем национальные проекты, которые появились в 18-м году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен», — сказал Медведев.
«Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа», — отметил он.
Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии «Единая Россия», поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.
«Но вот если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии “Единая Россия”. Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны», — объяснил он.
Правительство и
На следующий день парламент утвердил Мишустина на посту