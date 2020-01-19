Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Все, что было не со мнойЧто такое ложные воспоминания и как они образуются
Фоторепортажи
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
12Извержение вулкана Таал
17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Предложения о реформе Конституции были готовы до послания Путина Федеральному собранию

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева опубликовали заявление, из которого следует, что предложения о конституционной реформе «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности» еще до послания главы государства Федеральному собранию.

Источник: РИА "Новости"

Поправки были подготовлены «в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента России с сопредседателями рабочей группы».

«Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — говорится в заявлении сопредседателей.

«Следующая задача рабочей группы — анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — отмечают сопредседатели.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Кроме того, предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования «по пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок к Конституции, предложенных членами нашей рабочей группы».

Напомним, 15 января президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором, в частности, предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Предполагается, что поправки затронут, в частности, разделы Основного закона, касающиеся полномочий высших органов государственной власти.

Президент предложил вынести поправки на всенародное голосование, хотя внесение изменений в главы III-VIII Конституции формально этого не требует и может быть осуществлено Федеральным собранием при поддержке двух третей региональных парламентов.

Вечером 15 января было объявлено о создании рабочей группы по подготовке поправок, в которую вошли 75 человек. 17 января группа собралась на свое первое заседание.

Путин о проекте поправок в Конституцию: нужно выверять все до запятой
Во время загрузки произошла ошибка.
16 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Послание президента
 Мишустин высказался о пенсионной реформе
Рейтинг одиозных бизнесменов
СМИ опубликовали доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Россиянин сломал шею во время крещенских купаний
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
В Великобритании ответили на претензии Украины из-за «тризуба»
Новую форму космических войск США высмеяли в Сети
Разведчик рассказал, как поляки встречали армию СССР в 1945 году
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней» Давно выросший из статуса секс-символа для подростков в актера, за карьерой которого интересно следить, Паттинсон рассказал о полученных на съемках «Маяка» синяках, адреналиновой зависимости и новом Бэтмене
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 173
Снова зашёл -уж простите --- 134
Это Россия , Детка . 130
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 119
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летнюю Алсу заподозрили в беременности Поклонники решили, что звезда станет мамой в четвертый раз
Леди
Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером Влюбленные встречались три года.
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Только сейчас подруга Насырова выдала правду о его смерти
Поклонники не узнали Пугачеву на новом селфи
Цифры не врут. Граждан РФ устраивает все
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь