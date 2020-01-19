Предложения о реформе Конституции были готовы до послания Путина Федеральному собранию

Поправки были подготовлены «в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента России с сопредседателями рабочей группы».
«Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — говорится в заявлении сопредседателей.
«Следующая задача рабочей группы — анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — отмечают сопредседатели.
Кроме того, предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования «по пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок к Конституции, предложенных членами нашей рабочей группы».
Напомним, 15 января президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором, в частности, предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Предполагается, что поправки затронут, в частности, разделы Основного закона, касающиеся полномочий высших органов государственной власти.
Президент предложил вынести поправки на всенародное голосование, хотя внесение изменений в главы III-VIII Конституции формально этого не требует и может быть осуществлено Федеральным собранием при поддержке двух третей региональных парламентов.
Вечером 15 января было объявлено о создании рабочей группы по подготовке поправок, в которую вошли 75 человек. 17 января группа собралась на свое первое заседание.