Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020
18:02 (мск), источник: РИА Новости
В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за «тризуба»
ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости, Мария Табак. Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.
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