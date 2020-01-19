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19:04 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв — РИА Новости. В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснили, что его фраза про «мочить» некоторых журналистов и блогеров означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

Источник: РИА "Новости"

Местная интернет-газета «Правда ПФО» ранее опубликовала информацию о том, что субботу во время празднования Дней российской и чувашской печати, глава Чувашии заявил о необходимости реагировать на работу журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная, о чем и о ком, лишь бы заработать на разных схемах».

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят, надо мочить — рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», процитировало издание слова, якобы сказанные Игнатьевым.

В пресс-службе главы Чувашии заявили агентству, слова Игнатьева означают призыв к раскрытию сведений о заказчиках так называемых «информационных войн».

«Что касается слова “мочить”, то в данном случае оно несло контекст “раскрывать подноготную”, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается», — разъяснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «так называемые блогеры не гнушаются ничем».

«В последние месяцы идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии. Инициаторы этой информационной атаки известны. Те, кто публикуют вбросы, тоже. Их немного, но шум они создают… Что касается качества “работы” подобных представителей блогосферы и журналистов, то она напрямую зависит от гонораров и политического заказа, и, наверное, обиды на то, что не получают заказов от администрации», — заявили агентству в пресс-службе главы республики.

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