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20:53 (мск), источник: РИА Новости

«Ъ» рассказала об источниках доходов Мишустина и его супруги

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Газета «Коммерсант» рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Газета «Коммерсант» рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.

В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей (его жены — 160,1), в 2015-м — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016-м — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017-м — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 миллионов (47,7 миллиона).

Как пишет «Ъ», основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Структура сотрудничала с Sun, HP, Microsoft, Intel. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

В частности, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в «Международном компьютерном клубе». Кроме того, квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.

После десятилетней карьеры в госструктурах Мишустин покинул госслужбу, в 2008 году возглавил «Объединенную финансовую группу», которая управляла очень крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе». Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он отдал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, отражены в доходах Мишустиной.

«Как выяснил тогда “Ъ”, продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку… В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним, — это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги», — уточняется в статье.

Таким образом, Мишустину и его семье принадлежат активы в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных в депозиты.

«Можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год. Если вложения в депозиты останутся основным видом инвестирования, то и в дальнейшем сопоставимые суммы будут декларироваться семьей Михаила Мишустина», — пишет газета.

В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.

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