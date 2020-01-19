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23:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».

Источник: AP 2020

Пресс-секретарь офиса господина Джонсона на Даунинг-стрит сообщила, что премьер встретился с господином Путиным на полях саммита по Ливии в Берлине, где они обсудили необходимость решения вопросов безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

«Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась — это было безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повториться», — приводит Reuters выдержку из заявлении пресс-секретаря. Речь идет о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в городе Солсбери, ответственность за которое британское правительство возложило на российскую военную разведку.

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«Премьер-министр заявил, что нормализации наших двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность», — заявили в офисе британского премьера.

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