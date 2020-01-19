Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

23:21 (мск), источник: Коммерсантъ
«Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась — это было безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повториться», — приводит Reuters выдержку из заявлении
«Премьер-министр заявил, что нормализации наших двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность», — заявили в офисе британского премьера.