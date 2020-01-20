СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии

По его данным, это произошло на территории, которую контролируют курдские формирования («Отряды народной самообороны», YPG). Турция считает их ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), которая признана в этой стране террористической.
Инцидент произошел 18 января. Российские военные направлялись из населенного пункта Амуда к месторождению в Румейлане, которое является предметом спора между США и Россией, пишет агентство. Американские войска их заблокировали, и российским военными пришлось вернуться.
В четверг, 16 января, российских военных также не пустили к нефтяному месторождению в Румейлане члены YPG, сообщает агентство.
В конце декабря СМИ сообщали, что США укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Военные вернулись на 6 из 16 баз, которые ранее были покинуты на фоне проведения Анкарой операции «Источник мира».
Ранее, в ноябре 2019 года, США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы. Российские власти опасаются вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.