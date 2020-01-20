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01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению в Сирии

Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По его данным, это произошло на территории, которую контролируют курдские формирования («Отряды народной самообороны», YPG). Турция считает их ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), которая признана в этой стране террористической.

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Инцидент произошел 18 января. Российские военные направлялись из населенного пункта Амуда к месторождению в Румейлане, которое является предметом спора между США и Россией, пишет агентство. Американские войска их заблокировали, и российским военными пришлось вернуться.

В четверг, 16 января, российских военных также не пустили к нефтяному месторождению в Румейлане члены YPG, сообщает агентство.

В конце декабря СМИ сообщали, что США укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Военные вернулись на 6 из 16 баз, которые ранее были покинуты на фоне проведения Анкарой операции «Источник мира».

Ранее, в ноябре 2019 года, США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы. Российские власти опасаются вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.

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